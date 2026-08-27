الأزهر يفتح باب المرحلة الثانية للقبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 06:29 مساءً -

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء استقبال طلبات المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027 في المعاهد التي تتوافر بها أماكن شاغرة.

وتبدأ أعمال التقديم يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتستمر حتى الاثنين 7 سبتمبر 2026. وتتاح هذه المرحلة فقط للتلاميذ الذين تعذر قبولهم خلال المرحلة الأولى في المعاهد التي سبق لهم التقدم إليها.

ويستطيع ولي الأمر خلال المرحلة الثانية تأكيد الرغبة الأولى التي سبق تسجيلها أو تعديلها واختيار أحد المعاهد التي توجد بها أماكن خالية داخل نطاق الإدارة التعليمية نفسها.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال بوابة التنسيق المخصصة لذلك عبر الرابط: https://azhar.gov.eg/tnsek/

وشدد القطاع على أهمية التزام أولياء الأمور بالمواعيد المحددة والضوابط المنظمة للتقديم مع متابعة إجراءات القبول خلال فترة التسجيل لضمان استكمال الخطوات المطلوبة في المواعيد المقررة.