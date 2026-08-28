همت سلامة "إكسترا نيوز": توجيهات الرئيس لمست صميم مطالب المواطن.. وأكدت الشعور بمشكلاته

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 06:29 مساءً - قالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف لمست صميم اهتمامات المواطن المصري واحتياجاته، وركزت على الملفات التي تمس حياته اليومية بشكل مباشر، بما يعكس متابعة القيادة السياسية لمشكلاته ومعاناته.

وأضافت همت سلامة، خلال استضافتها على شاشة "Extra News"، "المواطن يبحث عن الشعور بأن القيادة السياسية تتحدث عن مشكلاته الحقيقية"، موضحة أن طرح الرئيس لملفات مثل ضبط الأسواق ومراجعة فواتير الكهرباء، إلى جانب مشكلات المطورين العقاريين والمحليات والخدمات المقدمة للمواطنين، يؤكد أن هذه القضايا محل متابعة واهتمام مباشر.

وأشارت إلى أن حديث الرئيس عن عدالة احتساب فواتير الكهرباء جاء في توقيت مهم، في ظل الجدل الذي شهدته الفترة الماضية حول قيمة الفواتير، مؤكدة أن القضية لا تتعلق بمجرد إعادة مراجعة الفواتير، وإنما بضمان وجود آلية عادلة لاحتساب استهلاك الكهرباء على المواطنين.

همت سلامة رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع همت سلامة رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع

وأكدت أن شعور المواطن بالمردود الحقيقي لتوجيهات الرئيس يرتبط بمدى قدرة المسؤولين على تحويلها إلى إجراءات ملموسة، قائلة إن المسؤولية تبدأ من نزول الوزراء والمحافظين والقيادات التنفيذية إلى الشارع، والاستماع للمواطنين والتعامل المباشر مع المشكلات التي يواجهونها وإيجاد الحلول الجذرية لها.

وفيما يتعلق بملف المطورين العقاريين، أوضحت أن طرح الرئيس لهذه القضية أمام الرأي العام يعكس وجود شكاوى حقيقية تستوجب التعامل معها، مشددة على أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركات والمواطنين، واتخاذ إجراءات تضمن حقوق المتعاملين، مع عدم تعميم المشكلات على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع.

الكاتبة همت سلامة الكاتبة همت سلامة

وتطرقت همت سلامة إلى أهمية تعريف المواطن بحجم ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ مشروعات وإنجازات كبيرة في قطاعات متعددة، إلا أن سرعة تنفيذها وتعدد المجالات التي شملتها قد يجعلان المواطن غير مدرك لحجم الجهد الذي بُذل للوصول إليها.

وأكدت أن بناء الوعي لا يمكن أن يتحقق بالشعارات فقط، وإنما يحتاج إلى معلومات واضحة وتجارب ملموسة يستطيع المواطن من خلالها أن يرى أثر ما تم إنجازه، وهو ما يجعل التواصل مع المواطنين وعرض نتائج العمل الحكومي جزءًا أساسيًا من المرحلة المقبلة.

لقاء الكاتبة همت سلامة لقاء الكاتبة همت سلامة

وشددت على أن ملف المحليات يحتاج إلى حضور أكبر للمسؤولين على الأرض، بحيث يجد المواطن جهة واضحة يلجأ إليها لحل مشكلاته دون الحاجة إلى تصعيدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن التعامل المباشر مع شكاوى المواطنين يمثل الطريق الأسرع لتحقيق مردود فعلي يشعر به المواطن.

واختتمت همت سلامة تصريحاتها بالتأكيد على أن أهمية التوجيهات الرئاسية لا تتوقف عند صدورها، وإنما في سرعة تنفيذها ومتابعة نتائجها، مشيرة إلى أن المواطن سيشعر بقيمة هذه التوجيهات عندما تتحول من تكليفات إلى إجراءات وخدمات وحلول يلمس أثرها في حياته اليومية.