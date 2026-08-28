التضامن يُقصي السد ويبلغ ربع النهائي
حسم فريق تضامن حضرموت تأهله إلى ربع نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم، بفوزه المثير على السد مأرب بركلات الترجيح 4-3، اليوم الخميس، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في قمة كروية احتضنها ملعب الفقيد بارادم بالمكلا.
ورغم المحاولات الهجومية المتواصلة من الجانبين، لم تتغير النتيجة حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وسط تألق الحارسين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للتضامن.
ويلتقي تضامن حضرموت في دور الثمانية الفائز من مواجهة المكلا ووحدة عدن.
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