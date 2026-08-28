عموتة يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة زد.. بقرار وبن شرقي وطاهر في الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 08:17 مساءً -

أعلن الحسين عموتة المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة زد مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار وأشرف بن شرقي وطاهر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.

وتحمل مواجهة الأهلي وزد الرقم 7 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة حيث سبق للأهلي مواجهة زد باسمه القديم "إف سي مصر FC Masr" عقب صعوده إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه خلال موسم 2019-2020 قبل أن يهبط مجددا إلى الدرجة الثانية ثم يعود إلى الدوري الممتاز في موسم 2023-2024.

وكانت أول مباراة جمعت الأهلي وزد قد أقيمت يوم 5 يناير 2020 وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1 حيث سجل جونيور أجايي هدفا وأحرز مروان محسن هدفين.

أما آخر مواجهة بين الفريقين فأقيمت يوم 28 فبراير 2026 وانتهت بالتعادل 1-1 وسجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز في 5 مباريات من أصل 6 مواجهات سابقة أمام زد بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل وسجل لاعبو الأهلي 11 هدفا مقابل 3 أهداف استقبلتها شباكه.

ويتصدر محمود كهربا ومروان محسن قائمة هدافي الأهلي في مواجهات الفريقين برصيد هدفين لكل لاعب.