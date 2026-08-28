الداخلية تنفي إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 01:25 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بتعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإنتهاكات ، وإضراب عدد منهم عن الطعام.

وأكد المصدر على أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد إضرابات داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل .. وتأتى تلك المزاعم إتساقاً مع ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية من إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات فى إطار محاولاتها المستمرة واليائسة للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.