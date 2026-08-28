جامعة العاصمة تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 03:29 مساءً - تفتح جامعة العاصمة أبوابها لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، الراغبين في تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك من خلال معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة، في إطار حرصها على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

وتفتح معامل التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة الفنية اللازمة لهم لتسجيل رغباتهم بصورة صحيحة، وتوضيح خطوات استخدام موقع التنسيق الإلكتروني، بما يضمن إدخال البيانات وترتيب الرغبات وفقًا لقواعد وأولويات القبول.

ويأتي استقبال طلاب المرحلة الثالثة بالتزامن مع إتاحة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد، حيث تستمر فترة التسجيل اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026.

وجود المختصين لتقديم الإرشادات والإجابة عن استفسارات الطلاب

وأكدت الجامعة حرصها على توفير الأجواء المناسبة داخل معامل التنسيق، إلى جانب وجود المختصين لتقديم الإرشادات والإجابة عن استفسارات الطلاب، ومساعدتهم في إتمام عملية تسجيل الرغبات بسهولة ويسر.

وتدعو جامعة العاصمة طلاب المرحلة الثالثة إلى الاستفادة من خدمات معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة، مع ضرورة مراجعة الرغبات والبيانات المسجلة بعناية قبل حفظها، والالتزام بالفترة الزمنية المحددة لتسجيل الرغبات.

ويتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد:

https://tansik.digital.gov.eg/application/