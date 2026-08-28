حفل توزيع جوائز البرنامج الصيفي لحفظة القرآن الكريم بمسجد الفتح بطهطا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 01:25 مساءً - في إطار عناية وزارة الأوقاف بكتاب الله تعالى، وحرصها على تشجيع النشء والشباب على حفظ القرآن الكريم، أُقيم بمسجد الفتح بمدينة طهطا، التابع لمديرية أوقاف سوهاج، حفل توزيع جوائز البرنامج الصيفي لحفظة القرآن الكريم، الذي أُقيم بمسجد الرضا والنور، احتفاءً بحفظة كتاب الله تعالى، وتقديرًا لجهودهم في الحفظ والمراجعة.

وشهد الحفل حضور الدكتور محمود ضاحي عبد الرؤوف حافظ، عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور محمد أحمد عبد الحميد كنعر، مدير إدارة أوقاف طهطا، والشيخ الدكتور منتصر أحمد عمر عبد المغيث، إمام وخطيب بإدارة أوقاف طهطا، والشيخ السيد فتحي عبد الرؤوف، مفتش أول بإدارة أوقاف طهطا، والشيخ محمود عبد المجيد طيفور، مفتش أول بإدارة أوقاف طهطا، والشيخ عمر أحمد عبد المغيث، إمام وخطيب مسجد الحاج عبد العال بطهطا، والواعظة نجلاء عبد اللطيف السيد شهاب الدين، واعظة بمسجد الفتح بمدينة طهطا.

وتضمن الحفل تكريم حفظة القرآن الكريم المشاركين في البرنامج الصيفي، وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم؛ تقديرًا لما بذلوه من جهد في حفظ كتاب الله تعالى ومراجعته، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم في حفظ القرآن الكريم، والارتقاء في مدارج العلم والفضيلة.

وأكد الحضور أهمية العناية بالقرآن الكريم وحفظه، ودور البرامج القرآنية في استثمار أوقات النشء والشباب فيما ينفعهم، وترسيخ القيم والأخلاق في نفوسهم، وتعميق صلتهم بكتاب الله تعالى، بما يسهم في بناء شخصية واعية ومتوازنة.

واختُتم الحفل بتكريم حفظة القرآن الكريم وتقديم الجوائز لهم، وسط أجواء إيمانية عكست ما يحظى به كتاب الله تعالى من عناية واهتمام، وما يبذله القائمون على البرنامج من جهود في خدمة القرآن الكريم وأهله.