تشيلسي ضد لوتون تاون.. البلوز يحسم التأهل للدور الثالث بكأس كاراباو بثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 01:29 صباحاً - حجز فريق تشيلسي مقعده في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كأس كاراباو»، بعدما تغلب على ضيفه لوتون تاون بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الدور الثاني.

وسجل داني ويلبيك الهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف حكيم أودوفين الهدف الثاني للبلوز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 79، ليؤمن الفريق اللندني بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

تشيلسي يحقق هدفه أمام لوتون تاون

دخل تشيلسي المباراة بحثًا عن حسم التأهل وتفادي مفاجآت بطولة كأس كاراباو، ونجح في فرض أفضليته والوصول إلى شباك لوتون تاون، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ جاء عن طريق النيران الصديقة.

واعتمد تشيلسي هجوميًا على كول بالمر ومورجان روجرز وإستيفاو، فيما تولى داني ويلبيك قيادة الخط الأمامي، بينما غاب الأرجنتيني إنزو فرنانديز عن قائمة المباراة بالكامل.

إنزو فرنانديز يغيب عن قائمة تشيلسي

وشهدت قائمة تشيلسي لمواجهة لوتون تاون غياب إنزو فرنانديز، حيث لم يتواجد لاعب الوسط الأرجنتيني ضمن البدلاء، رغم تأكيدات تشابي ألونسو، المدير الفني للبلوز، في تصريحات سابقة أن اللاعب أصبح متاحًا للمشاركة.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة إلى تشابي ألونسو، باعتبارها ظهوره الرسمي الأول أمام جماهير تشيلسي على ملعب «ستامفورد بريدج» منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

ويأمل المدرب الإسباني في بناء بداية قوية مع تشيلسي، خاصة أن مباريات الكؤوس عادة ما تحمل العديد من المفاجآت، وهو ما يفرض على الفريق اللندني الحفاظ على تركيزه حتى صافرة النهاية.

مانشستر سيتي حامل لقب كأس كاراباو

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عقب فوزه على أرسنال في المباراة النهائية، ليصل إلى اللقب التاسع في تاريخه بالبطولة.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية للنسخة الحالية من كأس كاراباو يوم 21 مارس 2027.

تشكيل تشيلسي أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: بندرز.

خط الدفاع: مالو جوستو، جوش أشيامبونج، لادياكروكس، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: ريس جيمس، فالنتين باركو، إستيفاو، كول بالمر، مورجان روجرز.

خط الهجوم: داني ويلبيك.