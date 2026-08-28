كم عدد الجامعات الخاصة والأهلية فى محافظات مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 05:17 مساءً - شهدت منظومة التعليم الجامعى تنوعا كبيرا وطفرات واسعة فى سبيل إتاحة التعليم الجامعى للطلاب واستيعاب الزيادة المستمرة فى أعداد الطلاب، وارتفع عدد الجامعات الخاصة من 23 جامعة سنة 2013 لتصبح 38 جامعة سنة 2026، موزعة على المحافظات المختلفة، ومن 4 جامعات أهلية سنة 2013 لتصبح 32 جامعة أهلية الآن فى 2026.

قائمة الجامعات الخاصة:

وتضم (38) جامعة خاصة وهي على النحوالتالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينةالسادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة رشيد.

32. جامعة باديا.

33. جامعة وادي النيل بالفيوم.

34. جامعة اللوتس

35. جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا.

36. جامعة ممفيس.

37. جامعة شرق العاصمة.

38. جامعة مصر الجديدة.

قائمة الجامعات الأهلية

وتضم (32) جامعة أهلية وهي على النحوالتالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

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