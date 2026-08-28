الأهلي يتسلح بالخبرات وريمونتادا إنبي لإسقاط زد في سباق الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 11:33 صباحاً - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية حينما يلتقي نظيره زد ، في الثامنة من مساء اليوم ، الجمعة، على إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط اهتمام جماهيري كبير، خاصة أن المواجهة تجمع بين فريق يبحث عن الحفاظ على مكانته في صدارة المنافسة، وآخر يطمح إلى تأكيد قدرته على مقارعة الكبار.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء الليلة ، مُتسلّحاً بخبرات لاعبيه وريمونتادا الجولة الماضية بعدما نجح في تحويل تأخره أمام الشرقية إنبي بهدفين نظيفية إلى فوز مُثير 3-2 ، ويتطلع المارد الأحمر إلى تقديم أداء أكثر إقناعًا على المستوى الفني، مع استغلال خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المباريات الكبرى، إلى جانب الرغبة في توجيه رسالة مبكرة إلى جميع المنافسين بأن الفريق عازم على المنافسة بقوة على لقب الدوري.

عموتة يكثف محاضراته الفنية

وحرص المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي، على تكثيف محاضراته وجلساته خلال الأيام الماضية مع لاعبي الفريق وتحدث معهم عن أخطاء مباراة الشرقية إنبي خاصة أخطاء الدفاع وتمركز اللاعبين وإهدار الفرص بجانب البداية السيئة التي سمحت للمنافس بإن يزور شباك الأهلي مرتين وتُحتسب له ضربة جزاء أهدرها لاعب الشرقية إنبي، وطلب عموتة من لاعبي الأهلي أن يتداركوا أخطاء الجولة الإولى وأن يكونوا في قمة تركيزهم الليلة من أجل حصد النقاط الثلاثة وإقناع جماهير الفريق.

أما فريق زد الذي يقوده محمد شوقي نجم الأهلي الأسبق، فيخوض المباراة بطموح مختلف، إذ يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلي .

وكان الفريق قد ظهر بصورة جيدة في الجولة الأولى، حيث تعادل سلبياً مع وادي دجلة ويبحث زد عن استغلال عاملي التركيز والانضباط، مع الاعتماد على سرعة لاعبيه في المساحات خلف دفاع المنافس.

ومن الناحية الفنية، من المتوقع أن يعتمد الأهلي على الاستحواذ والضغط المبكر، مع محاولة فرض إيقاعه منذ البداية، واللعب على الأطراف لفتح المساحات داخل منطقة جزاء زد، كما قد يمثل تحرك لاعبي الوسط بين الخطوط عاملًا مهمًا في اختراق التنظيم الدفاعي للمنافس، إلى جانب الكرات الثابتة التي عادة ما تمنح الأهلي أفضلية في المباريات المغلقة.

في المقابل، قد يلجأ زد إلى التكتل النسبي عند فقدان الكرة، مع التحول السريع في الهجمات المرتدة، وسيكون خروج الفريق بالكرة من مناطقه تحت ضغط الأهلي اختبارًا حقيقيًا للاعبيه، بينما يعول الجهاز الفني على سرعة الأجنحة والمهاجمين لاستغلال أي مساحات خلف الظهيرين.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في حسابات جدول الدوري، فالفوز سيمنح صاحبه دفعة معنوية قوية في بداية الموسم، كما سيعزز موقفه مبكرًا قبل توالي الجولات وارتفاع حدة المنافسة، وبين خبرة الأهلي وطموح زد، تبدو المواجهة مفتوحة على احتمالات عدة، لكنها بالتأكيد ستكون اختبارًا فنيًا وبدنيًا مهمًا للفريقين.