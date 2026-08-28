برشلونة يحقق انتصاره الثاني في الليغا

برشلونة يحقق انتصاره الثاني في الليغاتغلب برشلونة على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين دون رد يوم الخميس في المباراة الأولى التي يخوضها على ملعبه في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

سجل هدفي برشلونة كل من رافينيا في الدقيقة 37، وفيرمين لوبيز في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة أول مشاركة لقائد المنتخب الإسباني رودريغو هرنانديز المعروف برودري، مع فريقه برشلونة بعد انتقاله من مانشستر سيتي قبل أسابيع في أبرز صفقات الانتقال الصيفية في العالم.

وبهذا الفوز، يتساوى برشلونة مع ريال مدريد وريال بيتيس وإشبيلية برصيد ست نقاط من مباراتين، بينما بقي أتليتيك بيلباو وريال سوسيداد في قاع الترتيب دون نقاط.

وفي مباراة أخرى، فاز أوساسونا على مضيفه سلتا فيغو المنقوص 2-1.

وحقق أوساسونا فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادله في المرحلة الأولى ليرفع رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطة يتيمة لسلتا فيغو.