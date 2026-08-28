أخبار مصرية

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص تعدى ضابط وفردى شرطة على شقيقه نزيل مركز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة

0 نشر
0 تبليغ

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص تعدى ضابط وفردى شرطة على شقيقه نزيل مركز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 08:17 مساءً - كشفت وزارة الداخلية حقيقة، إدعاء القائم على النشر بمواقع التواصل الإجتماعى، ومتواجد حالياً خارج البلاد، بقيام أحد الضباط وفردى شرطة بالتعدى على شقيقه "نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة " بالسب والضرب وإحداث إصابته، وعدم تقديم الرعاية الطبية له ومنع الزيارة عنه.

 

وقالت الداخلية إنه بالفحص أمكن تحديد النزيل المذكور شقيق القائم على النشر، محكوم عليه بالحبس 6 سنوات فى قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض ومُودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة، وبسؤاله نفى تعرضه لأية إعتداءات أو إساءة معاملة من قِبل أى من العاملين بالمركز، وأضاف بأنه يتلقى الرعاية اللازمة بمحبسه، ويعامل معاملة حسنة كباقـى أقرانه من النزلاء، وأن زيارات أهليته له منتظمة منذ مبدأ محبسه عام 2023 وأخرها بتاريخ 22 اغسطس الجارى.

 

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين عدم وجود أية إصابات به، وعلل الإدعاء الكاذب لشقيقه لرغبته فى غل يد إدارة المركز عن متابعته وتطبيق اللوائح عليه.

 

وأكدت الداخلية أنه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الإدعاءات. 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا