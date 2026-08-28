وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن عمر يناهز 89 عاماً

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 11:33 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام نرويجية وفاة الملك هارالد الخامس ملك النرويج عن 89 عاماً بمستشفى جامعة أوسلو.

من هو ملك النرويج؟

تولى هارالد الخامس (Harald V) حكم النرويج منذ 17 يناير 1991 هو من أكبر ملوك أوروبا سناً.

وُلد هارالد الخامس في 21 فبراير 1937 في سكاغوم قرب أوسلو، وهو الابن الوحيد للملك أولاف الخامس والأميرة مارتا من السويد.

كان أول ملك نرويجي يولد في النرويج منذ أكثر من 500 عام، وتولى العرش بعد وفاة والده، واعتمد شعار "كل شيء من أجل النرويج" (Alt for Norge).

دوره رمزي واحتفالي في الغالب ضمن النظام الملكي الدستوري النرويجي.

متزوج من الملكة سونيا منذ 1968، ولديهما ابنان: الأميرة مارتا لويز وولي العهد هاكون (الوريث).في أغسطس 2026، وهو في سن 89 عاماً، كان يعاني من مشكلات صحية خطيرة (بما في ذلك فقر دم انحلالي وعدوى بكتيرية).