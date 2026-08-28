احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 03:29 مساءً - وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (125810) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (939) سائق تبين إيجابية عدد (31) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (481) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (97) سائق تبين إيجابية (4) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد

(5) محكوم عليهم بإجمالى (8) أحكام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.