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وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور

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وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 03:29 مساءً - وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (125810) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (939) سائق تبين إيجابية عدد (31) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

 

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (481) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (97) سائق تبين إيجابية (4) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد 

(5) محكوم عليهم بإجمالى (8) أحكام.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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