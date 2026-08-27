طلاب الثانوية الأزهرية يطوون صفحة الدور الثاني اليوم.. الأحياء والتفسير في المحطة الأخيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 10:29 صباحاً -

يسدل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الستار اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 على امتحانات الدور الثاني بعد أداء اختبارات المواد المقررة لطلاب القسمين العلمي والأدبي.

ويؤدي طلاب القسم العلمي في ختام الامتحانات اختبار مادة الأحياء بينما يخوض طلاب القسم الأدبي امتحان مادة التفسير لتختتم بذلك أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي.

وشهدت امتحانات الدور الثاني انعقاد اللجان في 334 لجنة على مستوى الجمهورية. وشارك في أعمال المراقبة 12 ألفا و717 ملاحظا مع استمرار متابعة انتظام العملية الامتحانية والتأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات داخل اللجان.

وكانت امتحانات الدور الثاني قد تواصلت على مدار الفترة الماضية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قبل أن تصل اليوم إلى محطتها الأخيرة بامتحاني الأحياء والتفسير وفقا للشعب الدراسية.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الاول من امتحانات الثانوية الأزهرية 54.18%. وسجل القسم الأدبي نسبة نجاح بلغت 45.83% من بين 82 ألفا و366 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات بواقع 45 ألفا و633 طالبا و36 ألفا و733 طالبة.

وحضر امتحانات الدور الاول من القسم الأدبي 59 ألفا و614 طالبا وطالبة بينما بلغ عدد الناجحين 27 ألفا و319 طالبا وطالبة.

وفي القسم العلمي بلغت نسبة النجاح في الدور الاول 61.53% بعد تقدم 81 ألفا و311 طالبا وطالبة للامتحانات بينهم 41 ألفا و468 طالبا و39 ألفا و843 طالبة. وحضر منهم 67 ألفا و724 طالبا وطالبة فيما بلغ عدد الناجحين 41 ألفا و672 طالبا وطالبة.

ووصل إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام إلى 163 ألفا و677 طالبا وطالبة في القسمين العلمي والأدبي.