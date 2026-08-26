النائبة نورا على: توجيهات الرئيس السيسى تؤكد أن المواطن فى قلب أولويات الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:33 مساءً - أكدت النائبة نورا علي، عضو مجلس النواب، أمين السياحة بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة تمثل رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة عنوانها المكاشفة والاقتراب من المواطن، وربط ما يتم إنجازه بما يلمسه المواطن في حياته.

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن الدعوة إلى إعداد عرض شامل لما تحقق خلال السنوات الماضية، وطرحه أمام المواطنين خلال أكتوبر المقبل، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لأنها تفتح الباب أمام حوار وطني قائم على الأرقام والحقائق، وليس الانطباعات، وتمنح المواطن حقه في معرفة أين وصلت الدولة.

وأضافت أن توجيهات الرئيس السيسى المتعلقة بملفات الكهرباء، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، واحترام التعاقدات العقارية، وسرعة إنجاز مشروعات النقل، والانضباط المروري، وتحسين الخدمات المحلية، تؤكد أن المواطن يأتي في قلب أولويات الدولة، وأن تقييم الأداء الحكومي يجب أن يرتبط بشكل مباشر بمستوى الخدمة التي يحصل عليها المواطن.

وأكدت أن التوجيه بالمتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين يمثل تحولًا مهمًا من إدارة الملفات من المكاتب إلى الاستماع للناس في مواقعهم، والتعرف على مشكلاتهم الحقيقية والعمل على حلها بصورة عاجلة.

وشددت نورا علي على أن بناء الثقة لا يتم فقط من خلال الإعلان عن المشروعات، وإنما من خلال التواصل المستمر، وشرح أسباب القرارات، والاستماع إلى الملاحظات، والاعتراف بالتحديات، وقياس النتائج.

واختتمت قائلة إن دعوة الرئيس السيسى إلى الحديث بشفافية ومصداقية تمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي العام، مؤكدة أن المواطن الواعي هو شريك أساسي في بناء الدولة، وأن معرفة ما تحقق وما لم يتحقق وما الطريق الأفضل لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع.