باكستان تعلن مقتل 11 مسلحاً

باكستان تعلن مقتل 11 مسلحاًأعلنت قوات الأمن الباكستانية، اليوم، عن مقتل 11 مسلحا خلال عمليات أمنية شهدتها مناطق مختلفة من إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان الواقعين في شمال وجنوب غرب البلاد.

وذكرت الشرطة أنه جرى عمليات أمنية في جنوب وزيرستان وبانو في خيبر بختونخوا، وكذلك في منطقة خضدار في بلوشستان، حيث أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين ومصادرة أسلحة وذخائر.

وأضافت أن قوات الأمن شنت عملية في جنوب وزيرستان أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين، وداهمت معاقل أخرى في ساسول ببلوشستان، حيث قتلت خلالها أربعة مسلحين آخرين.

وكانت قوات الأمن الباكستانية قد أعلنت قبل أيام عن مقتل 5 مسلحين خلال عمليات نفذتها في جنوب غرب البلاد، مؤكدة التزامها بمواصلة العمليات حتى القضاء التام على خطر الإرهاب في البلاد.