ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد انخفاضها بأكثر من 1 بالمئة في الجلسة السابقة، وسط ترقب الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4615.27 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4669.50 دولارًا.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1 بالمئة إلى 68.77 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1842.88 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1332.34 دولارًا.
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