ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفاع أسعار الذهب عالمياًارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد انخفاضها بأكثر من 1 بالمئة في الجلسة السابقة، وسط ترقب الأسواق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع. ​

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4615.27 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4669.50 دولارًا.

​وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1 بالمئة إلى 68.77 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1842.88 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1332.34 دولارًا. ​