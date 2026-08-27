التشكيل الرسمي لبرشلونة ضد بيلباو فى الدوري الإسباني للموسم 2026-2027.. حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 10:25 مساءً - أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة أتلتيك بيلباو، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الأولى ببطولة الدوري الإسباني للموسم 2026-2027.

وشهدت قائمة برشلونة وجود المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء، ليصبح مهاجم منتخب مصر على موعد مع فرصة تسجيل ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق الكتالوني، بعدما تواجد أيضًا ضمن قائمة مباراة الجولة الماضية أمام إلتشي.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

جاء تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، إيريك جارسيا، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، داني أولمو.

تشكيل برشلونة

بدلاء برشلونة

تشيزني، كريستنسن، كوندي، رودريجو، جيرارد مارتين، برنال، أدييمي، برايان فارياس، إيدر ألير، حمزة عبد الكريم.

برشلونة يبحث عن انتصار جديد في الدوري الإسباني

يدخل برشلونة مواجهة أتلتيك بيلباو بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في الدوري الإسباني بفوز كبير على إلتشي بخمسة أهداف دون مقابل، في مباراة فرض خلالها الفريق الكتالوني سيطرته وقدم مردودًا قويًا على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

ويستهدف برشلونة تحقيق الفوز الثاني على التوالي، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل مواصلة المنافسة مبكرًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني والدفاع عن لقب «الليجا».

وشهدت مواجهة إلتشي تألق عدد من عناصر برشلونة الهجومية، حيث سجل رافينيا هدفين، وأضاف فيرمين لوبيز هدفين، بينما اختتم كريم أديمي خماسية الفريق الكتالوني.

حمزة عبد الكريم يترقب أول مشاركة مع برشلونة

ويأمل حمزة عبد الكريم في الحصول على فرصة المشاركة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، وتسجيل أول ظهور رسمي له مع برشلونة، في خطوة ستكون مهمة في مسيرته الاحترافية مع النادي الكتالوني.

وتواجد المهاجم المصري ضمن قائمة الفريق للمباراة، إلا أن قرار الدفع به يبقى في يد هانز فليك وفقًا لسير اللقاء واحتياجات برشلونة الهجومية.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 3 نقاط، بعدما سجل خمسة أهداف في الجولة الأولى وحافظ على نظافة شباكه.

في المقابل، يحتل أتلتيك بيلباو المركز العشرين دون نقاط، عقب خسارته أمام إشبيلية بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية.

أتلتيك بيلباو يبحث عن مفاجأة أمام حامل اللقب

يسعى أتلتيك بيلباو إلى تجاوز بدايته المتعثرة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، خاصة أن الفريق الباسكي يدخل المواجهة بحثًا عن أول نقاطه في الموسم الجديد.

وتزداد صعوبة مهمة بيلباو أمام حامل اللقب، في ظل حاجة برشلونة لتحقيق انتصار جديد يمنحه دفعة قوية في بداية الموسم، بينما يأمل الضيوف في استغلال أي تراجع أو أخطاء من أصحاب الأرض للخروج بنتيجة مفاجئة من «كامب نو».

وتحظى المباراة بأهمية خاصة بالنسبة للفريقين، حيث يسعى برشلونة لمواصلة انطلاقته القوية، بينما يبحث أتلتيك بيلباو عن تصحيح المسار سريعًا وتجنب استمرار نزيف النقاط.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد وافقت على تأجيل مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، ضمن الجولة الأولى، لمنح اللاعبين الدوليين فترة أطول من الراحة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.