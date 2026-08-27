تشكيل النادي الأهلي أمام نادي زد واستمرار غياب إمام عاشور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 09:29 مساءً - أعلن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لخوض مباراة زد، التي تجمع الفريقين غدًا ‏الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري.‏

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي:‏

محمد الشناوي وياسين مرعي وهادي رياض وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وأحمد رضا وسفيان بن جديدة ومنصف بقرار ومروان عطية وحسين الشحات وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وعلي محمود وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار وأقطاي عبد الله وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ، وبذلك يتواصل غياب إمام عاشور عن المباريات لعدم الجاهزية الفنية.

وافتتح الأهلي مشواره في بطولة الدوري، بتحقيق الفوز على الشرقية إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم ‏على ‏استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة.