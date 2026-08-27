أخبار اليمن : هزة أرضية بقوة 4.0 تضرب شبوة

هزة أرضية بقوة 4.0 تضرب شبوةسجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، هزّة أرضية محلية محسوسة على بُعد 42 كم جنوب غرب عتق بمحافظة شبوة، بلغت قوتها 4.0 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين المهندس محمد الحوثي، أن الهزة سُجِّلت عند الساعة الواحدة و32 دقيقة بعد منتصف الليل، وتم الاحساس بها.

وأشار إلى أنه تم تسجيل هزة أرضية محلية خفيفة بقوة 2.7 درجة الساعة 1.52 ليلا جنوب غرب عتق بمحافظة شبوة.

وأكد استمرار المركز في متابعة ومراقبة النشاط الزلزالي في المناطق اليمنية على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ.