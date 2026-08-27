بيراميدز يتصدر الدورى المصري بعد هزيمة أبو قير للأسمدة بثنائية دون رد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 11:21 مساءً - انتزع فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدورى المصري، بعد الفوز على نظيره أبو قير للأسمدة بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول بالدقيقة 45+2 بعد تمريرة رائعة من كريم حافظ إلى يوسف أوباما الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 48 عزز الفريق السماوي من تقدمه بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء عن طريق عودة فاخوري.

ونجح بيراميدز بقيادة الجنوب أفريقي موكوينا، في مواصلة عروضه القوية في الدوري، بعد الفوز العريض الذي حققه في الأسبوع الأول، على حساب غزل المحلة في عقر داره بثلاثية نظيفة، ليتصدر الفريق السماوي جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن طلائع الجيش والمصري.

بينما توقف قطار أبو قير للأسمدة بقيادة مجدي عبد العاطي، بالهزيمة أمام الفريق السماوي، عقب التغلب على البنك الأهلي في الجولة الأولى بهدف نظيف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - وليد الكرتي - محمود زلاكة - عودة فاخوري.

الهجوم: يوسف أوباما.

وجاء تشكيل أبو قير للأسمدة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: إسلام أشرف - جابر كامل - أحمد عوض - محمد علاء.

الوسط: عمر إبراهيم - يوسف حمدي - سيف الدين شيكا - محمد أشرف "أوشا".

الهجوم: محمود جودة - فيفور أكيم.