دوت الخليج -

النفط يواصل التراجع

تراجعت أسعار ⁠النفط بأكثر من دولار اليوم مواصلةً خسائرها المستمرة منذ أيام، وسط توقعات بأن تسهم المحادثات المرتقبة في تخفيف اضطرابات الإمدادات عبر الممرات المائية. ​ النفط يواصل التراجعتراجعت أسعار ⁠النفط بأكثر من دولار اليوم مواصلةً خسائرها المستمرة منذ أيام، وسط توقعات بأن تسهم المحادثات المرتقبة في تخفيف اضطرابات الإمدادات عبر الممرات المائية. ​ وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار أو 1.2 بالمائة إلى 86.77 دولار للبرميل وواصلت النزول لليوم الرابع على التوالي. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار أو 1.4 بالمائة إلى 81.10 دولار وواصلت التراجع لليوم الخامس على التوالي.

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