أول تصريح رسمي من عمر مرموش بعد انتقاله إلى توتنهام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 08:29 مساءً - أعرب عمر مرموش لاعب منتخب مصر عن سعادته بالانضمام إلى صفوف توتنهام هوتسبير، مؤكدًا تطلعه لخوض تجربته الجديدة مع النادي الإنجليزي، وذلك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عقب إتمام انتقاله على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسميًا تعاقده مع عمر مرموش لاعب منتخب مصر قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، لتعزيز خط هجوم الفريق خلال منافسات الموسم الكروي الجديد.

وكان «اليوم السابع» انفرد يوم الجمعة الماضية الموافق 21 أغسطس بخبر تعاقد نادي توتنهام مع عمر مرموش، بعدما تم الانتهاء من كافة تفاصيل الصفقة مع اللاعب ونادي مانشستر سيتي.

عمر مرموش: متحمس لبداية مشواري مع توتنهام

وقال عمر مرموش إن الانضمام إلى توتنهام يمثل شعورًا رائعًا بالنسبة له، معربًا عن تطلعه إلى بداية مشواره مع الفريق ولقاء جماهير النادي، التي يأمل في إسعادها من خلال تقديم أفضل مستوياته داخل الملعب.

وأوضح المهاجم المصري أن مشروع توتنهام كان أحد العوامل الرئيسية التي شجعته على خوض التجربة، مؤكدًا أن النادي يمتلك مكانة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية والعالمية، وهو ما جعل الانتقال إليه فرصة جذابة بالنسبة له.

وأضاف عمر مرموش أنه أجرى محادثة مع المدير الفني روبرتو دي زيربي قبل انضمامه إلى الفريق، مشيرًا إلى أن كلمات المدرب تركت لديه انطباعًا إيجابيًا، ومؤكدًا أن طموحاتهما وشغفهما بكرة القدم يمكن أن يشكلا أساسًا جيدًا للعمل معًا.

وتابع: "أتطلع بشدة إلى بدء العمل مع الفريق، وتقديم كل ما لدي من أجل مساعدة توتنهام على تحقيق أهدافه خلال الموسم".