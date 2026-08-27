الكسوف الشمسي الكلي العظيم.. الأقصر على موعد مع ظاهرة تاريخية أغسطس 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 07:25 مساءً - تستعد الأوساط السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر، خلال تلك الفترة للتجهيز لأضخم حدث فلكى منتظر تشهدت مدينة الأقصر لتصبح من خلاله واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية في أغسطس 2027 العام القادم، وذلك بفضل حدث فلكى نادر بكسوف كلى للشمس يوم 2 أغسطس 2027.

الأقصر في قلب أفضل مناطق الرصد العالمية للكسوف الكلى العظيم للشمس

ومن جانبه، يقول محمد عثمان الخبير السياحى الأقصرى، إن هذا الحدث يُطلق عليه اسم «الكسوف الشمسي الكلي العظيم»، حيث يمر فوق أجزاء واسعة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بينما تقع مصر في قلب أفضل مناطق الرصد العالمية، وخاصة مدينة الأقصر، حيث إنه يستمر خلاله الكسوف الكلي لنحو 6 دقائق و19 ثانية داخل المدينة، بينما تصل المدة إلى 6 دقائق و22 ثانية جنوب شرقها، لتكون بذلك واحدة من أطول فترات الكسوف الكلي التي يمكن مشاهدتها خلال القرن.

ويضيف محمد عثمان: إنه تعتبر مدينة الأقصر الوجهة الأولى للسياحة الثقافية في مصر والمشتي السياحي الرئيسي، حيث تشهد حالة من الارتفاع الكبيرة في نسب الإشغال الفندقي خلال الموسم الشتوي الحالي، حيث أن النجاح الكبير الذي تحققه السياحة الثقافية في الأقصر نتيجة تضافر كافة الجهود على مدار الفترة الماضية، ولاتزال الأقصر تحتاج لسلسة من الأنماط السياحية الجديدة للترفيه عن الأجانب.

شركات السياحة حول الأقصر تقدم باقات متنوعة من المتعة والبهجة للضيوف

ومن الجدير بالذكر إنه تقدم شركات السياحة حول الأقصر باقات متنوعة من المتعة والبهجة للضيوف بتوفير حجوزات فى الفنادق المختلفة بدءاً من الـ 5 نجوم حتى الموتيلات الصغيرة والفنادق منخفضة الأسعار، لضمان المتعة للجميع والتواجد لعدة أيام للاستمتاع بالمزارات السياحية والأثرية فى شرق وغرب الأقصر، حيث تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، بالتوجه إلى معابد الكرنك ومعبد الأقصر، فالأقصر تقدم حالة من التنوع الكبير في المزارات السياحية والأثرية مما يساهم فى جذب أكبر للسياح من حول العالم، حيث تضم المراكب النيلية والفنادق العائمة والثابتة المنتشرة حول المحافظة وتضم كافة وسائل المتعة والترفيه، بجانب المعابد والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة ورحلات السياحة بالحنطور والمغامرة بالبالون الطائر وغيرها من وسائل الاستمتاع والبهجة لضيوف الأقصر.