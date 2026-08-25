خطوات إستخراج بطاقة المشجع Fan ID عبر تذكرتي لحضور المباريات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 09:45 مساءً - انطلقت مسابقة الدورى المصري وبدأت الجماهير تهتم بحضور المباريات كعادتها، ومع انطلاق الموسم الجديد يشرح اليوم السابع لقرائه طريقة استخراج بطاقة المشجع Fan ID عبر تذكرتي.

وتبدأ عملية الحصول على بطاقة المشجع بالتوجّه المباشر إلى الصفحة الرئيسية لموقع تذكرتي الرسمية عبر الرابط المخصص، حيث يقوم المستخدم باختيار أيقونة تسجيل طلب استخراج بطاقة مشجع جديدة للبَدء في إجراءات إنشاء الملف الشخصي.

إدخال البيانات الأساسية

يتطلب النظام من الراغبين في استخراج البطاقة ملء نموذج البيانات الأولية بدقة، والتي تشمل تحديد الجنسية، وكتابة الاسم الرباعي كما هو مدون في الأوراق الرسمية، بالإضافة إلى إدخال بريد إلكتروني مفعل لاستقبال الإشعارات وتأكيد البيانات.

تفعيل الحساب والتحقق

يقوم الموقع بإرسال كود تأكيد عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله، ويدخل المشجع هذا كود التفعيل لتأكيد صحة الهاتف والانتقال للخطوة التالية من إعداد الحساب.

رفع الصور والبيانات الشخصية

يسمح النظام بإرفاق صورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء تفي بالمعايير المطلوب استيفاؤها على البطاقة، كما يطلب أدخال بعض البيانات التفصيلية الإضافية حول طالب البطاقة لضمان اكتمال الملف الأمني والتقني.

إصدار البطاقة وحجز التذاكر

بمجرد استكمال كافة الخطوات واعتتماد البيانات المرفقة من قبل الإدارة، يتلقى المستخدم إشعاراً باستخراج بطاقة المشجع الخاصة به، والتي تمكنه من الدخول إلى حسابه وحجز تذاكر المباريات والفعاليات الرياضية المختلفة بكل سهولة.

https://tazkarti.com/#/home

الخطوات

1- الدخول إلى الصفحة الرئيسية لموقع تذكرتي.

2- تسجيل طلب استخرج بطاقة مشجع جديدة.

3- يطلب من المشجع تعبئة البيانات المطلوبة.

4- يجب ملء الجنسية والاسم والبريد الإلكتروني.

5- يتم تفعيل الحساب من خلال رسالة عبر رقم المحمول المسجل

6- يسمح الموقع، بإضافة صورة شخصية ويطلب بعض البيانات التفصيلية عن الشخص طالب التذكرة.

7- بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة سيتمّ استخراج بطاقة (FAN ID) التي تستطيع من خلالها الحصول على التذكرة