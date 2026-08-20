السعودية: أمطار رعدية من الجمعة إلى الثلاثاء والدفاع المدنى يحذر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 11:17 مساءً - دعت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية إلى أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة، مع تجنب الاقتراب من أماكن تجمع السيول والأودية عدم السباحة فيها، وذلك بالتزامن مع توقعات هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة بدءاً من يوم غدٍ الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على تربة والمويه والخرمة ورنية والليث والقنفذة، كما ستشهد منطقة الرياض أمطاراً خفيفة إلى متوسطة تشمل السليل ووادي الدواسر.

وأضاف التقرير أن مناطق جازان وعسير والباحة ونجران ستتأثر بدورها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة مترافقة مع جريان للسيول ورياح نشطة، فيما تتأثر منطقتا المدينة المنورة والشرقية بأمطار خفيفة إلى متوسطة، وسط مطالبات بالالتزام بالتعليمات والإرشادات الرسمية المعلنة.