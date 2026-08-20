إعلام شمال سيناء ينظم ندوة حول تمكين الشباب اقتصاديًا وريادة الأعمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 06:33 مساءً -

نظمت إدارة إعلام شمال سيناء، بالتعاون مع كيان رواد المحافظات الحدودية، ندوة إعلامية موسعة بمقر قاعة المؤتمرات بمجمع إعلام العريش، تحت عنوان «تمكين الشباب اقتصاديًا وريادة الأعمال»، بمشاركة عدد من العاملين بالمصالح الحكومية وقيادات الرأي والنشطاء والمهتمين بالمشروعات الصغيرة، إلى جانب مجموعة من الشباب.

وشهدت الندوة حضور النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة شمال سيناء، وهيثم شفيق، مدير عام مديرية العمل، والدكتور وليد فهمي، رئيس كيان رواد المحافظات الحدودية، وأحمد المهدي، نائبًا عن مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وتأتي الندوة في إطار خطة الهيئة العامة للاستعلامات للاهتمام بقضايا تمكين الشباب، والتي يتبناها قطاع الإعلام الداخلي، بهدف فتح مساحات للحوار حول التحديات التي تواجه الشباب، والتعريف بفرص التدريب والعمل وريادة الأعمال.

واستُهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم افتتح الإعلامي محمد سلام الندوة، مؤكدًا أهمية إيجاد مساحة حقيقية للحوار بين الشباب وصناع القرار، والاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم.

وأكد الدكتور وليد فهمي أن الشباب لم يعد مجرد باحث عن وظيفة، وإنما أصبح قادرًا على صناعة الفرص وابتكار الأفكار وتأسيس المشروعات، مشيرًا إلى أن التمكين الاقتصادي يهدف إلى توفير المهارات والفرص والموارد التي تساعد الشباب على تحقيق دخل مستدام والاستقلال الاقتصادي.

من جانبه، أوضح النائب سلامة الرقيعي أن تمكين الشباب يسهم في تحقيق الاستقلال المالي والحد من البطالة والفقر، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال التدريب المهني وتيسير الحصول على فرص العمل ودمج الشباب في مسيرة التنمية المستدامة بالمجتمع المحلي.

وتناول هيثم شفيق، مدير عام مديرية العمل بشمال سيناء، أنواع التدريب المتاحة ودور المديرية في تأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى عزوف بعض الشباب عن الالتحاق بمراكز التدريب، فيما أوضح أن المديرية نجحت في توفير 1400 فرصة عمل للشباب، إلى جانب 35 فرصة لذوي الهمم.

كما استعرض أحمد المهدي دور الكيانات الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة في تحقيق التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن ريادة الأعمال لا تقتصر على امتلاك مشروع، وإنما تقوم على امتلاك عقلية قادرة على اكتشاف الفرص وتحويل الأفكار إلى مشروعات.

واختتمت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها دعوة رجال الأعمال بالمحافظة إلى إنشاء مصانع متوسطة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتفعيل دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في توجيه الشباب إلى مراكز التدريب خلال العطلات الصيفية، إلى جانب نشر مفاهيم ريادة الأعمال بين الشباب.