إذاعة يوم القيامة الروسية تبث رسالة مشفرة جديدة بعد صمت دام 3 أيام .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 06:33 مساءً - كسرت محطة الراديو الروسية الغامضة "UVB-76"، المعروفة إعلامياً بـ "إذاعة يوم القيامة" أو "الطنانة"، صمتها المستمر منذ ثلاثة أيام، وبثت رسالة صوتية جديدة ومزدوجة عبر الأثير، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ووفقاً لمصادر متابعة لترددات المحطة العسكرية، أطلقت الإذاعة رسالتها المشفرة في تمام الساعة 11:12 صباحاً بتوقيت موسكو، متضمنة كلمتي "بيري شيب" (التي تعني الضرب المفرط) و"بليجاي شي" (بمعنى قريب)، وذلك بعد آخر بث لها في 17 أغسطس الجاري والذي تضمن كلمة "أتريي" مبهمة المعنى.

وتُعد المحطة، التي أنشئت في سبعينيات القرن الماضي وتُبث إشارات أزيز ونغمات رتيبة قصيرة معظم الوقت، إحدى أكثر المنظومات إثارة للجدل، حيث يُعتقد ارتباطها بأنظمة الاتصالات الاستراتيجية والعسكرية الروسية. ويأتي تزايد نشاط المحطة وبثها لشفرات متكررة مؤخراً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتطورات الميدانية الدولية.