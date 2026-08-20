ضبط طرفى مشاجرة فى القاهرة لخلاف على فسخ عقد إيجار محل تجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 06:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام آخر بسرقة هاتفه المحمول، مدعياً قيامه ووالده بالتهجم عليه داخل محل عمله عقب قيامه بتحرير محضر بالواقعة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بين طرف أول (القائم على النشر وله معلومات جنائية)،، وطرف ثان (سمسار عقارات ونجله لهما معلومات جنائية)، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيام الطرف الثانى بفسخ عقد إيجار محل تجارى كائن بدائرة القسم مبرم بينهم لعدم قيام الأول بدفع القيمة الإيجارية وإخراجه من المحل، الأمر الذى دفع الطرف الأول للتعدى على الطرف الثانى بالسب والإدعاء "على خلاف الحقيقة"، بقيام أحد أفراد الطرف الثانى بسرقة هاتفه المحمول، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.