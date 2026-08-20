ضبط قرابة (25) ألف كتاب دراسي خارجي دون تصريح داخل مخزن بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 03:37 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مخزن، كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تصريح، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على قرابة (25) ألف مطبوع من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تصريح أو تفويض.

وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.