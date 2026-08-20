جامعة باديا تبدأ الدراسة بكلية الهندسة رسميًا بـ5 تخصصات ومنحة 50% لأول 100 طالب حتى التخرج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 03:37 مساءً -

أعلنت جامعة باديا عن بدء الدراسة بكلية الهندسة رسميًا اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، في خطوة جديدة ضمن خطتها للتوسع في تقديم برامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.

وتقدم الكلية نظامًا أكاديميًا يمتد إلى 4 سنوات دراسية، بما يتوافق مع اللوائح الجديدة المعتمدة لكليات الهندسة، ويمنح الطلاب تجربة تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي لإعداد مهندسين قادرين على المنافسة في مختلف القطاعات الهندسية.

وتضم كلية الهندسة بجامعة باديا 5 برامج أكاديمية متخصصة، تشمل: الهندسة المدنية الذكية والمستدامة، وهندسة العمارة الرقمية، وهندسة الاتصالات والحاسبات، وهندسة الميكاترونكس والآلات الذكية، وهندسة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة. وسيتم تدعيم هذه التخصصات فى المستقبل القريب بشراكات علمية مع بعض الجامعات الأمريكية والبريطانية الرائدة فى هذه التخصصات.

وتستهدف هذه البرامج إعداد كوادر هندسية تمتلك المهارات التقنية والعملية اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، والمدن الذكية، والطاقة النظيفة، والأنظمة الذكية، بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الحديثة واحتياجات سوق العمل المستقبلية.

وفي خطوة تشجيعية للطلاب المتميزين، قررت جامعة باديا منح تخفيض 50% على المصروفات الدراسية لأول 100 طالبًا يتم قبولهم في كلية الهندسة، ويستمر هذا التخفيض طوال فترة دراستهم وحتى التخرج، وذلك في إطار التزام الجامعة بتمكين الشباب وتوفير فرصة تعليمية قيمة لهم.

جدير بالذكر أن جامعة باديا بأكتوبر الجديدة، تعتمد في تصميم برامجها الدراسية على رؤية مستقبلية متكاملة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن أنها تضم هيئة تدريس متميزة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والكفاءة المهنية، وتوفر بيئة تعليمية متكاملة، تشمل معامل مجهزة بأحدث التقنيات، ومرافق رياضية متنوعة مثل ملاعب البادل، والتنس، وكرة القدم، وصالات الجيم، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية طوال العام الدراسي.

كما تضم الجامعة مساحات خضراء، ومكتبة رقمية حديثة، ومطاعم وكافيهات، وتمتلك أسطول أتوبيسات لنقل الطلاب من محافظتي القاهرة والجيزة.