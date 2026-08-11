بعد صفقة محمد صلاح.. بث مباريات الدورى التركى يصل إلى 40 دولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 01:21 صباحاً - بدأ تأثير النجم المصري محمد صلاح في الظهور سريعًا داخل الدوري التركي، بعدما أصبح نادي طرابزون سبور محط أنظار جماهير كرة القدم حول العالم، عقب التعاقد مع قائد منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "61saat" التركية أن صفقة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور لم تقتصر آثارها على الجوانب الرياضية أو زيادة مبيعات القمصان والتذاكر، وإنما امتد تأثيرها إلى التغطية الإعلامية والبث التلفزيوني لمسابقة الدوري التركي على المستوى الدولي.

وتملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات الدوري التركي، حيث يتم نقل عدد محدود من مباريات المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تحظى جميع مباريات البطولة بالبث داخل تركيا.

وأوضحت الشبكة التركية أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور ساهم في زيادة الاهتمام العالمي بالنادي، وسط توقعات بأن تحظى مباريات الفريق بتغطية أكبر عبر شبكة "بي إن سبورتس" الدولية خلال الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تصل مباريات طرابزون سبور إلى جماهير كرة القدم في نحو 40 دولة، مع اهتمام خاص بالسوق المصرية، باعتبارها موطن محمد صلاح وقاعدة جماهيرية ضخمة للنجم العالمي.

وانضم محمد صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى صفوف طرابزون سبور بعد توقيعه على العقود رسميًا يوم الخميس الماضي، ليبدأ تجربة جديدة في مسيرته بعد رحيله عن ليفربول في 30 يونيو الماضي.

وتشير المعطيات إلى أن وجود محمد صلاح في الدوري التركي سيجعل مباريات طرابزون سبور تحت أنظار جماهير ومتابعي كرة القدم خارج تركيا بشكل أكبر، بعدما أصبح الفريق واحدًا من أكثر الأندية جذبًا للاهتمام الإعلامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولم يتوقف تأثير الصفقة عند حقوق البث، حيث شهدت حسابات طرابزون سبور على مواقع التواصل الاجتماعي نشاطًا متزايدًا، بالتزامن مع ارتفاع الاهتمام بتذاكر المباريات وبيع قمصان الفريق التي تحمل اسم محمد صلاح.