السجن المشدد 15 سنة لمتهم وزوجة تسببا في قتل زوجها بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 07:37 مساءً - قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، اليوم الأحد، بمعاقبة موظف سابق وربة منزل بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهما، لاتهامهما بقتل زوج الثانية، على خلفية علاقة غير شرعية بين المتهمين، بقرية 8 العنابر التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وتعود أحداث القضية رقم 20615 لسنة 2025 جنايات مركز الحامول، إلى 30 يونيو 2025، عندما قُتل المجني عليه عبد الرحمن شعبان محمد عبد القادر الشيخ، 39 عامًا، عامل زراعي، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء وجوده بأرضه الزراعية.

وكشفت أوراق القضية وتحريات المباحث عن وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول، البالغ من العمر 37 عامًا، وزوجة المجني عليه، البالغة من العمر 32 عامًا، وأنهما اتفقا على التخلص من الزوج، بعدما نشبت خلافات بينه وبين زوجته عقب عودته من السفر.

الزوجة والعشيق يدبران الواقعة

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة أبلغت المتهم الأول بمكان وجود زوجها داخل الأرض الزراعية، فتوجه إليه حاملًا سلاحًا ناريًا، وأطلق صوبه أعيرة نارية، استقرت إحداها في رأسه وأودت بحياته، فيما ساعدته المتهمة الثانية بإرشاده إلى مكان المجني عليه واستدراجه إلى موقع الجريمة.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، بينما وُجهت إلى المتهمة الثانية تهمة الاشتراك في القتل بطريقي الاتفاق والمساعدة، وصدر الحكم بمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهما.