بالتزكية.. أحمد دياب و4 أعضاء يفوزون بانتخابات مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 09:29 مساءً - أقيمت اليوم انتخابات مجلس ادارة رابطة الأندية المصرية المحترفة للموسم 2026/2027 مساء اليوم.

وشهدت الانتخابات فوز بالتزكية كلا من احمد دياب إبراهيم الكفراوي، وخالد رفعت، وخالد شكري، ومحمد شعبان الخولي أعضاءً بالمجلس.

وانطلقت منذ قليل أعمال اجتماع انتخابات مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وسط غياب ممثلي النادي الأهلي ونادي الزمالك عن الحضور.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي الأندية المشاركة، لبدء إجراءات الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة الجديد للرابطة، وفقًا للجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية.



انطلاق الدورى المصرى 20 أغسطس



واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على انطلاق الدوري الجديد موسم 2026-2027، أحد يومي 20 أو 21 أغسطس المقبل بمشاركة 20 ناديا.

وتقيم رابطة الأندية قرعة علنية بحضور مندوبى جميع الأندية قبل إعلان جدول الدورى العام.

وتقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، على أن يتم تقسيم الفرق فى المرحلة الثانية إلى مجموعتين، الأولى هى مجموعة البطل وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقا يهبط منهم 4 للقسم الثاني "دوري المحترفين".



توقف الدورى 20 سبتمبر



وتقرر إيقاف مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل مبدئي يوم 20 سبتمبر المقبل؛ لإتاحة الفرصة أمام معسكر المنتخب، وذلك فى ظل ترتيبات ما بعد مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 التي ودعها من دور الـ16، بالهزيمة أمام منتخب الأرجنتين، بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.