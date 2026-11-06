مجلس الوزراء: تحسن خدمات صحة الأسرة بالسويس بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 05:13 مساءً - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو بعنوان "بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل.. تحسن خدمات صحة الأسرة بمحافظة السويس"، يستعرض تطور مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، في ضوء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في المنشآت والخدمات الطبية.

ويأتي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتطوير آليات تقديم الخدمات الطبية، بما يضمن إتاحتها للمنتفعين وفقًا لاحتياجاتهم، من خلال شبكة متكاملة من المنشآت الصحية التي تقدم خدمات متنوعة، وتوفر مظلة تكافلية للرعاية الصحية.



وخلال الفيديو، أكد الدكتور محمود فتحي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، أن دخول منظومة التأمين الصحي الشامل إلى محافظة السويس يمثل إنجازًا كبيرًا في مجال الإصلاح الطبي في مصر.



وأشار "فتحي" إلى أن المحافظة تضم 4 مستشفيات تابعة للمنظومة، يأتي على رأسها مجمع السويس الطبي، الذي يُعد أكبر منشأة صحية في شمال جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مستشفى الجهاز الهضمي والكبد والأمراض الباطنية والمناظير، التي شهدت توسعات كبيرة في نوعية الخدمات المقدمة بها للمنتفعين.



وأضاف أن من بين المستشفيات أيضًا مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، ومستشفى دار صحة المرأة والطفل، التي تُعد من أكبر المستشفيات بالسويس، وتقدم خدمات نوعية للسيدات والأطفال، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تقديم مختلف الخدمات الصحية بالمحافظة.



من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الحميد، استشاري ورئيس وحدة الرعاية المركزة بمستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس، أن الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بالمستشفى تبلغ 13 سريرًا، مقارنة بـ 4 أسرة قبل التطوير والتوسع، مشيرًا إلى استقبال حالات الطوارئ وتقديم العلاج وفقًا لأحدث البروتوكولات التي تشرف عليها هيئة الرعاية الصحية.

وعلى صعيد آراء المنتفعين، عكست شهادات عدد منهم بمحافظة السويس ما لمسوه من تطور في مستوى الخدمات الصحية، مشيدين بما شهدته المنشآت الطبية من تطوير وتوسع، وما تقدمه الفرق الطبية من اهتمام ورعاية للمرضى، فضلًا عن حسن التعامل من جانب مقدمي الخدمة، ومؤكدين تقديرهم للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.