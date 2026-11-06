أخبار اليمن : العدو يواصل قصف القرى في صعدة

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العدو يواصل قصف القرى في صعدة

واصل العدو السعودي اليوم قصفه المدفعي وبالطيران المسير على عدد من المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. العدو يواصل قصف القرى في صعدةواصل العدو السعودي اليوم قصفه المدفعي وبالطيران المسير على عدد من المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو المسير ألقى قذيفة على منطقة وادي بدر بمديرية غمر الحدودية. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي استهدف بقصف مدفعي قرى سكنية في مديريات شدا ورازح وقطابر، وشن غارتين على مزرعة مواطن في منطقة الطلح بمديرية سحار استهدفت إحداها المسعفين ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين. وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين بنيران العدو السعودي في منطقة قهر بني الحارث بمديرية باقم الحدودية.

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