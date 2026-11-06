أخبار اليمن : العراق يحتفظ بلقب كأس الخليج للقدامى

العراق يحتفظ بلقب كأس الخليج للقدامى
احتفط منتخب العراق بلقب كأس الخليج للاعبين القدامى، بعد انتصاره على نظيره السعودي بركلات الترجيح 4-3، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب العراقي، ليحافظ بذلك على لقبه الخليجي للمرة الثانية توالياً.
وهيمن لاعبو العراق على الجوائز الفردية أيضاً، حيث نال حمادي أحمد لقب الهداف، وخلدون إبراهيم جائزة أفضل لاعب، ونور صبري أفضل حارس مرمى.
وكان منتخب "أسود الرافدين" قد بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره القطري بأربعة أهداف من دون مقابل في نصف النهائي، فيما حجز المنتخب السعودي مقعده في اللقاء الختامي بعد تفوقه على منتخب البحرين بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
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