أخبار مصرية

تقلبات جوية مفاجئة.. أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ فى الحرارة

0 نشر
0 تبليغ

تقلبات جوية مفاجئة.. أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ فى الحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد. ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى بالقاهرة تنخفض لـ 25 درجة والصغرى تنخفض لـ 17 درجة.

 

 

حالة الطقس الجمعة 6 نوفمبر

​يسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 

درجات الحرارة العظمى والصغرى الجمعة 6 نوفمبر

القاهرة

العظمى 25

 

الصغرى 17

 

 

 

​الإسكندرية

العظمى 23

 

الصغرى 17

 

 

 

​الإسماعيلية

العظمى 26

 

الصغرى 15

 

 

 

​مطروح

العظمى 22

 

الصغرى 16

 

 

 

​شرم الشيخ

العظمى 29

 

الصغرى 21

 

 

 

​أسوان

العظمى 32

 

الصغرى 18

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا