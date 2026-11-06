البرلمان التركى يصادق رسمياً على اتفاقية مكة للدفاع المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً - في خطوة استراتيجية تاريخية تعيد تشكيل الخريطة الأمنية في الشرق الأوسط، وافق البرلمان التركى رسمياً على المصادقة على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، ليمنحها غطاءً تشريعياً ونفاذاً قانونياً كاملاً.

وتأتي هذه المصادقة البرلمانية لتترجم التفاهمات الأخيرة وتكلل الاجتماعات الأمنية المكثفة التي شهدتها المنطقة، مكرسةً تحالفاً عسكرياً ودفاعياً غير مسبوق بين أنقرة والرياض لمواجهة التحديات الأقليمية والتهديدات الأمنية المشتركة.

وتمنح الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون العسكري والإستراتيجي بين البلدين، وتفتح الباب أمام تنسيق أمني أعمق وتكامل دفاعي يعزز توازن القوى وحماية أمن المنطقة.