متحدث اللجنة المصرية بغزة: مصر تواصل جهودها وتؤسس دارًا لرعاية الأيتام في القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً - أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، استمرار الجهود المصرية الحثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيراً إلى أن مصر أسست مشروعاً إنسانياً متكاملاً يتمثل في "دار رعاية الأيتام المصرية" بقطاع غزة.

وأوضح منصور في تصريحات هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي ام سي، أن الفكرة انطلقت قبل عام بعد نزوح عائلات وأطفال فقدوا ذويهم من شمال غزة إلى الجنوب، حيث استقبلتهم اللجان المصرية وتم توفير الرعاية الكاملة لهم، ليتحول المخيم تدريجياً إلى ملاذ آمن ومقر إقامة يضم حالياً 140 أسرة من النساء والأطفال فاقدي السند، لتقديم الرعاية الشاملة لهم.

عودة الأمل للطلاب وتأهيل نفسي شامل

وأوضح منصور أنه تم إنشاء مدرسة داخل المخيم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استئناف العملية التعليمية، وأضاف أن الدار نجحت في إعادة مئات الأطفال إلى مقاعد الدراسة وتوفير الزي والحقائب المدرسية لهم بعد انقطاع طويل بسبب ظروف الحرب، لافتاً إلى أن المشروع لا يقتصر على التعليم والإيواء فقط، بل يمتد ليشمل عيادة طبية متكاملة وبرامج للتأهيل النفسي لمساعدة الأطفال والنساء على تجاوز الصدمات النفسية الناتجة عن القصف والدمار وحالات الفقد.

تمكين المرأة الفلسطينية ودعم الحرف اليدوية

وكشف المتحدث باسم اللجنة عن إطلاق مشروعات حرفية ويدوية مخصصة للسيدات الأرامل وفاقدات المعيل داخل الدار. وشملت هذه المبادرات تدريب النساء على صناعة المشغولات الفلسطينية التقليدية وإعداد المخبوزات والأكلات التراثية مثل "الكعك والمعمول والمفتول"، بهدف تعزيز الاعتماد على الذات وتوفير نشاط مستدام لهن، مما يسهم في حفظ كرامتهن ومساعدتهن على إعالة أنفسهن وأطفالهن في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.

وأطلق منصور تحذيراً عاجلاً بشأن التحديات الكبيرة التي تواجه النازحين في الخيام المؤقتة، خاصة في المناطق التي تعرضت لدمار شامل وبنية تحتية منهارة، وشدد على أن توفير الخيام الجديدة، والبطانيات، والملابس الشتوية، والشواحن، والمستلزمات الطبية بات على رأس الأولويات العاجلة لإنقاذ آلاف الأسر من قسوة البرد القادم، مؤكداً في الوقت ذاته أن مصر، قيادة وشعباً، مستمرة في تسيير القوافل الإغاثية وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتخفيف العبء عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.