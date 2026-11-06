كشف حقيقة منشور لشخص يدعي «عدم اتخاذ الإجراءات» في مشاجرة بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى على شقيقه ونجل عمه بالضرب بإستخدام "أسلحة بيضاء" وإحداث إصابتهما وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 / أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة من المستشفى العام بإستقبالها كل من شقيق الشاكى ونجل عمه (عاملين "مصابين بكدمات وكسر وجروح متفرقة" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنهور) ، وبسؤالهما إتهما المشكو فى حقهم (3 عمال – مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور) بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها لخلافات بينهم حول الجيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وصدر حكم قضائى ضد المشكو فى حقهم بالحبس، وتم إستهدافهم وضبطهم وعارضوا لجلسة 14/ الجارى، وتم إستدعاء الشاكى وبمواجهته أقر بإدعائه نكاية فى المشكو فى حقهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.