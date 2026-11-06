مصر تدين محاولة استهداف المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات محاولة استهداف المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بصاروخ باليستي، وتعرب عن استنكارها البالغ لمثل تلك الاعتداءات التي تمثل انتهاكا صارخاً لقواعد وأحكام القانون الدولي، وتقوض من أمن واستقرار المنطقة، ومن جهود التهدئة ومساعي إرساء السلام.

وتؤكد جمهورية مصر العربية على تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، باعتبار أمن المملكة مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وأحد قوائم الاستقرار في المنطقة ككل.