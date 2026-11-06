مصدر أمني ينفي مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية بشأن الحالة الصحية لأحد نزلاء مراكز الإصلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والتى تدار من الخارج بشأن الزعم بغموض الحالة الصحية لأحد العناصر الإرهابية المودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة خضوعه لعملية جراحية قد تُعرض حياته للخطر.

فقد أكد مصدر أمنى أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وأن النزيل المذكور حالته الصحية مستقره ولم يخضع لإجراء أية عمليات جراحية، ويتم متابعة حالته الصحية أسوة بكافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

ويأتى ذلك فى إطار سلسلة المحاولات اليائسة والمستمرة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءت.