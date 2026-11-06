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اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وإيران لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية ومساعي خفض التصعيد

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اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وإيران لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية ومساعي خفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 02:13 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الخميس، تناول آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوترات الراهنة.

 

وأوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، وما تثيره من قلق إزاء احتمالات تجدد المواجهات العسكرية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

 

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية وإبداء كافة الأطراف القدر اللازم من الانفتاح، بما يتيح الوصول تسوية سياسية للأزمة من خلال إبداء المرونة اللازمة والتوصل لحلول وسط تحقق مصالح جميع الأطراف ويحول دون انزلاق المنطقة إلى موجة جديدة من التصعيد، وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية وإنسانية جسيمة على المنطقة والعالم بأسره.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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