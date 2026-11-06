أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة

توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز، مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما حذر القاطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول.