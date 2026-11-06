ماذا قال الرئيس السيسي لـ ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 03:29 مساءً -

قالت الطفلة ميار عثمان الحاصلة على لقب تحدي القراءة العربي في نسخته لعام 2026، إنها شعرت في لحظة الفوز، بأنها الوحيدة التي تتحرك في القاعة بينما الباقون في حالة من السُبات.

وأضافت ميار خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "ON": "كنت حاسة أن الدنيا كلها ساكتة وأنا اللي بتحرك، وأن تعبي مراحش على الفاضي.. دقيقة واحدة هتغير تعب سنة كاملة، فهو ده اللي كان في بالي.. وكنت متوترة جدا من إعلان النتيجة، ولحظة إعلان الفوز كنت مبسوطة جدا أن تعبي مراحش على الفاضي".

وكشفت ميار عن أنها كانت مريضة للغاية يوم إعلان نتيجة التحدي، وكان سيتم منعها من الصعود على المسرح بسبب حالتها المرضية، مضيفة: "بس عرفت أن ده اختبار من ربنا يشوفني هصبر إزاي، فأنا طلعت وحاولت أقدم كل اللي أقدر عليه، وربنا ماضيعش تعبي".

وعن الكتب التي أثرت بها خلال رحلة القراءة في تحدي القراءة العربي، قالت إن من بينها كتابي "أصابع لا ترى النور" و"الخنساء" للكاتبة رؤى دخان.

في سياق آخر، كشفت ميار عثمان عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تكريمها بـ نوط الامتياز من الدرجة الثانية، قائلة: "الرئيس كان بيقولي إنه مبسوط بيا، وفخور إني شرفت مصر خير تمثيل، وقالي أنا مبسوط منك لأنك اهتممتي باللغة العربية في وقت ما حدش بيهتم بيه باللغة دي".

وأوضحت ميار إلى أنها كانت ترغب في تطوير مدرستها، لكن حزب مستقبل وطن قام بالفعل بذلك، لذا هي ستقوم بإنشاء ركن داخل مكتبة المدرسة لتطوير مهارات الطلاب من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الابتدائية، خاصة فيما يتعلق بالنقاشات بين الطلاب.

من جانبه، كشف محمد عثمان والد الطفلة ميار أن وزارة الثقافة ستقوم بتطوير المكتبة وإمدادها بالكتب، وسيتم إطلاق اسم "ميار عثمان" عليها.