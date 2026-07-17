هيثم حسن ضمن قائمة الأبطال الشعبيين فى مونديال 2026 بعد الأداء البطولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 06:29 مساءً - في كل نسخة من كأس العالم، لا تقتصر الحكاية على النجوم الكبار فقط، بل تظهر أسماء جديدة تخطف القلوب قبل العناوين، حيث إن مونديال 2026 لم يكن فقط بطولة للنجوم، بل كان مسرحًا لقصص إنسانية ملهمة صنعت نجومًا من خارج التوقعات، وبين كل هذه الحكايات، تبقى قصة هيثم حسن الأبرز عربيًا ومصريًا، لأنها تؤكد أن الفرصة قد تأتي متأخرة، لكنها قادرة على تغيير كل شيء.

هيثم حسن جناح مصر من الظل إلى الأضواء

في مونديال 2026، كان هيثم حسن نجم منتخب مصر أحد أبرز هذه القصص، بعدما تحول من لاعب على دكة البدلاء إلى بطل جماهيري خلال الأدوار الإقصائية.

هيثم حسن جسد المعنى الحقيقي للبطل الشعبي، لاعب لم يكن في دائرة الضوء، لكنه استغل فرصته بأفضل شكل ممكن، وكان ظهوره أمام الأرجنتين نقطة التحول، حيث قدم أداءً لافتًا بمهاراته وانطلاقاته وصناعته لهدف، ليصبح حديث الجماهير ومرشحًا لخطوة أكبر في مسيرته الاحترافية.

وبحسب تصنيف شبكة PlanetFootball، لم يكن هيثم حسن وحده، بل كان ضمن قائمة مميزة من اللاعبين الذين صنعوا قصصًا استثنائية في كأس العالم 2026.

ما هو البطل الشعبي في كرة القدم؟

البطل الشعبي هو اللاعب الذي لا يسبق اسمه ضجيج إعلامي كبير، لكنه يفرض نفسه خلال البطولة، إما بأداء استثنائي أو قصة إنسانية ملهمة، فيكسب دعم الجماهير بسرعة ويصبح رمزًا للحلم والطموح.

أفضل 10 أبطال شعبيين في كأس العالم 2026

ووفقًا للشبكة العالمية، يأتي أفضل 10 أبطال شعبيين ظهروا في كأس العالم 2026 كالتالي:

فوزينها .. حارس تحدى الزمن وصنع المجد في الأربعين

القصة الأجمل في البطولة من نصيب فوزينها، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، والذي يبلغ 40 عامًا، فقد خاض أول كأس عالم له، وقاد منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي، ليصبح أيقونة جماهيرية حقيقية.

يوهان مانزامبي .. نجم صاعد يكتب اسمه بين الكبار

يوهان مانزامبي نجم صاعد تألق بالأهداف والصناعة، وكان أحد أهم أسباب قوة منتخب سويسرا قبل خروجه من البطولة، وأصبح هدفًا لأندية كبرى.

جوليان كينونيس .. هداف كسر كل التوقعات

جوليان كينونيس، نجم منتخب المكسيك، سجل أربعة أهداف، ليدخل قائمة الهدافين رغم غياب التوقعات، متفوقًا على أسماء كبيرة في البطولة.

سيدني كابرال.. هدف واحد كان يفصل بين الحلم والتاريخ

سيدني كابرال، نجم الرأس الأخضر، كاد هدفه في الوقت الإضافي أمام الأرجنتين يصنع مفاجأة تاريخية، وأبقى حلم منتخب بلاده حيًا حتى اللحظات الأخيرة.

دان بيرن .. مدافع ظهر في اللحظة الحاسمة فصنع الفارق

دان بيرن، نجم منتخب إنجلترا، مدافع لم يكن متوقعًا له التألق، لكنه سجل هدفًا حاسمًا برأسه بعد مشاركته كبديل، ليكسب احترام الجماهير الإنجليزية.

أورلاندو جيل .. سيد ركلات الترجيح وحارس المعجزات

أورلاندو جيل، حارس منتخب باراجواي، بطل ركلات الترجيح أمام ألمانيا، حيث تصدى لركلتين حاسمتين، ليقود منتخب بلاده إلى واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

هيثم حسن .. بطل مصري يكتب اسمه بالمهارة

تحول النجم المصري هيثم حسن من دكة البدلاء إلى نجم الجماهير، بعد أن تألق في الأدوار الإقصائية، وقدم واحدة من أبرز اللقطات الفنية في البطولة، وصنع هدفًا حاسمًا أمام الأرجنتين، وقدم سيمفونية رائعة في هدف آخر بعد أن راوغ لاعبي راقصي التانجو، قبل أن يتدخل الفار ويلغي الهدف، ليصبح أحد أهم اكتشافات المونديال.

إيلوي روم .. عودة من الانكسار إلى رقم قياسي تاريخي

بعد بداية كارثية، عاد إيلوي روم، الحارس المخضرم، بصورة مذهلة، وحقق رقمًا قياسيًا مع كوراساو بـ15 تصديًا في مباراة واحدة، ليمنح فريقه نقطة تاريخية.

إيليا جست.. ثلاثية صنعت مجدًا جديدًا لبلاده

إيليا جست سجل ثلاثة أهداف تاريخية لمنتخب بلاده، ليحقق رقمًا غير مسبوق لنيوزيلندا في كأس العالم، ويضع نفسه تحت أنظار أندية أوروبية كبرى.

بيكو لوبيز.. رحلة من الشك إلى بطولة لا تُنسى

بيكو لوبيز هو بطل قصة استثنائية لمدافع وُلد في دبلن، وانتهى به المطاف ممثلًا لمنتخب الرأس الأخضر، وكان عنصرًا أساسيًا في مشوار منتخب بلاده التاريخي حتى دور الـ32، بعد رحلة بدأت برسائل ظنها غير حقيقية.