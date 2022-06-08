حرارة شديدة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الغد (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.





وتوقع الخبراء شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 24

الإسكندرية 32 23

وادى النطرون 36 23

طنطا 37 23

شبين الكوم 37 23

دمنهور 36 22

بلطيم 31 22

مطروح 30 22

السلوم 31 21

سيوة 39 24

بورسعيد 36 24

دمياط 35 24

الزقازيق 38 24

المنصورة 37 23

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 23

العريش 35 22

رفح 34 23

رأس سدر 39 23

نخل 38 18

نويبع 39 23

طابا 38 22

كاترين 36 18

الطور 37 23

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 24

الفيوم 39 22

بنى سويف 40 23

المنيا 40 22

أسيوط 40 26

سوهاج 41 24

قنا 42 25

الأقصر 42 24

أسوان 43 28

إدفو 42 26

أبوسمبل 41 25

الوادى الجديد 42 25

الشلاتين 40 28

أبو رماد 39 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 33 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 43 30

المدينة 46 33

الرياض 46 30

المنامة 41 33

أبوظبى 41 29

الدوحة 46 33

الكويت 50 33

دمشق 33 17

بيروت 28 24

عمان 33 22

القدس 31 20

غزة 30 23

بغداد 44 27

مسقط 39 36

صنعاء 29 17

الخرطوم 38 27

طرابلس 30 22

تونس 31 20

الجزائر 26 20

الرباط 28 17

نواكشوط 26 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 27 15

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 42 27

نيودلهى 42 32

جاكرتا 31 24

بكين 27 17

كوالالمبور 31 24

طوكيو 23 17

أثينا 29 20

روما 27 17

باريس 21 13

مدريد 34 18

برلين 22 13

لندن 20 14

مونتريال 18 13

موسكو 27 17

نيويورك 26 16

واشنطن 28 17

أديس أبابا 22 12