تنبيه هام للمزارعين.. اجواء باردة في 5 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه قد يسود طقس بارد أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 06 درجات مئوية في محافظات ذمار، وعمران، وصنعاء، والبيضاء وصعدة.

فيما قد يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في مرتفعات محافظات إب، والضالع، ولحج وأبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والجوف، والمحويت وحجة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 07 - 10 درجات مئوية.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الطقس البارد خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين اثناء الليل والصباح الباكر.

كما نبه المزارعين في القيعان من درجات الحرارة المنخفضة التي قد تؤثر على بعض المحاصيل الزراعية التي تتأثر بدرجات حرارة بين 02-04 درجات مئوية، ونصح بالتواصل مع قطاع الزراعة في المحافظات للحصول على الإرشادات والدعم الفني.

